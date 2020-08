Das Westpfalz-Klinikum kontrolliert ab heute verstärkt, ob Angehörige und Besucher auf dem Klinikumsgelände sowie in den Klinikumsgebäuden die „AHA-Regeln“ – Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – einhalten. Darüber hinaus begrenzt das Krankenhaus die Zugangsmöglichkeiten am Standort Kaiserslautern für Patienten und Besucher auf den Haupteingang. Grund sind die erhöhten Infektionszahlen in der Westpfalz. Die Besuchsregelung „maximal zwei Besucher für maximal zwei Stunden am Tag pro Patient“ gilt weiterhin. Derzeit befinden sich zwei Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, auf der Isolationsstation des Klinikums in Kaiserslautern. Darüber hinaus sind insgesamt fünf Mitarbeiter – drei aus dem medizinischen und zwei aus dem technischen Bereich – in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie das Klinikum weiterhin in seiner Pressemitteilung darlegt. Die betroffenen Mitarbeiter befinden sich seitdem, ebenso wie die Kontaktpersonen, in häuslicher Isolation. Die umfangreichen Reihentestungen aller Kontaktpersonen waren bis Freitagmittag negativ. In den vergangenen Monaten war es unter den Mitarbeitern des Westpfalz-Klinikums nur vereinzelt zu Infektionen mit dem Coronavirus gekommen, wie weiter mitgeteilt wird. In solchen Fällen greifen die Schutzmaßnahmen, die das Krankenhaus bereits zu Beginn der Pandemie etabliert hat und seitdem konsequent umsetzt. Beispielsweise sind Mitarbeiter, die in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben, grundsätzlich verpflichtet, sich für 14 Tage in die häusliche Quarantäne zu begeben, bevor sie ihre Tätigkeit am Krankenhaus wieder aufnehmen.