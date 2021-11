Die Pandemie nimmt im Donnersbergkreis rasant an Fahrt auf und erreicht neue Rekordwerte. Bedauerlicherweise muss das Gesundheitsamt auch einen weiteren Todesfall melden. Nun sind es 79 Donnersberger, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Landkreis verstorben sind. 92 neue Sars-CoV-2-Infektionen lassen die Sieben-Tage-Inzidenz auf 296,5 in die Höhe schnellen. Dabei handelt es sich um zwei Meldungen von heute, sechs von Sonntag, 44 von Samstag, 39 von Freitag und eine Nachmeldung von Mittwoch. Vier Erkrankte werden stationär behandelt. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz, die bezogen auf das Land nun Maßstab ist für die jeweiligen Schutzmaßnahmen, liegt bei 4,09. Insgesamt gibt es derzeit 437 aktive Infektionsfälle im Donnersbergkreis, die meisten davon mit 133 in der VG Kirchheimbolanden.