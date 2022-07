Im Zuge der Covid-19-Pandemie gibt es in dieser Woche einen weiteren Todesfall im Donnersbergkreis zu beklagen. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Seit Beginn des Ausbruchsgeschehens sind damit 119 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV2-Infektion gestorben. Neun Erkrankte werden momentan stationär behandelt. Darüber hinaus hat das Gesundheitsamt am Dienstag inklusive Nachmeldungen der Vortage 110 neue Corona-Infektionen registriert. Derzeit sind 290 aktive Fälle bekannt – die meisten von ihnen mit 77 in der VG Kirchheimbolanden, die wenigsten in der VG Eisenberg mit 37. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis beträgt 769,1 (Stand Dienstag, 14 Uhr), die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz ist auf 6,77 gestiegen; am Montag betrug sie noch 6,0.