Im Donnersbergkreis hat es einen weiteren Corona-Todesfall gegeben. Das hat das Gesundheitsamt am Mittwochabend gemeldet. Damit ist die Anzahl derer, die im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben sind, auf 74 gestiegen. Der Donnersbergkreis befindet sich weiterhin in Warnstufe 1. Drei Erkrankte werden stationär behandelt. Es wurden fünf neue SARS-CoV-2-Infektionen registriert. Dabei handelt es sich um zwei Meldungen von Mittwoch, eine Nachmeldung von Dienstag und zwei Nachmeldungen von Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 22,5 nach 18,9 am Vortrag, die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz ist auf Mittwoch von zuvor 0,5 auf 1,1 gestiegen.