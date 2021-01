Gute Nachrichten vom Pandemiegeschehen im Landkreis: Von Sonntag auf Montag hat das Kreisgesundheitsamt keine neuen SARS-CoV-2-Infektionen registriert. Damit hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz weiter reduziert. Der aktuelle Wert liegt bei 69,0. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen liegt weiterhin bei 1109, wovon 979 Personen als genesen gelten, so das Gesundheitsamt. In Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind 23 Todesfälle zu beklagen. 107 aktive Infektionsfälle sind derzeit im Landkreis bekannt; 18 Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Mit 58 gibt es nach wie vor die meisten Infizierten in der VG Kirchheimbolanden. Der Donnersbergkreis liegt weiterhin mit seinen Infektionszahlen unterm Durchschnitt von Land und Bund. Während es im Donnersbergkreis – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – 1472 Fälle sind, kommt Rheinland-Pfalz auf 1822 Fälle, der Bund auf 2132 Fälle pro 100.000 Einwohner.