Das Gesundheitsamt vermeldet den vierten Todesfall in dieser Woche. Damit gibt es nun 85 Todesfälle im Kreis, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion stehen. Es wurden 19 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Dabei handelt es sich um eine Meldung von Freitag und 18 Meldungen von Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 190,6. Zwölf Erkrankte werden derzeit stationär behandelt.

Dem Gesundheitsamt sind momentan 569 aktive Corona-Fälle im Kreis bekannt. 198 Fälle gibt es derzeit in der VG Kirchheimbolanden. Je 95 in der VG Winnweiler und in der VG Nordpfälzer Land, 93 in der VG Göllheim und 88 in der VG Eisenberg.