Die 26. Corona-Verordnung bringt viel Neues: Statt Ampel gibt es jetzt Warnstufen, die Quarantänepflicht und besonders die Situation an den Schulen sind dabei im Blick. Die Fragen haben uns Gesundheits- und Ordnungsamt der Kreisverwaltung beantwortet.

Die neue Coronaverordnung ist in Kraft. Während bislang der Inzidenzwert im Kreis betrachtet wurde, spielen jetzt auch überregionale Werte eine Rolle. Ist das für die Menschen noch gut nachvollziehbar?

Es ist im Grunde nicht so schwierig. Für alle, die geimpft oder genesen sind, wird es sehr viel leichter. Sie haben nahezu keine Einschränkungen mehr zu erwarten. Für alle Nichtgeimpften dagegen wird es auch weiterhin zu Einschränkungen kommen. Wie sehr, das hängt davon ab, in welcher Warnstufe sich der Kreis gerade befindet. Der Donnersbergkreis ist derzeit in Warnstufe 1, das bedeutet, es gelten bisher nur wenig Einschränkungen.

Nach einer Phase ohne neue Fälle im Sommer ist nun aber auch im Donnersbergkreis die Coronakurve wieder gestiegen. Welche Altersgruppe ist vorwiegend betroffen?

Es sind in erster Linie junge Menschen betroffen. Auch sehr viele Schüler. In Altenheimen im Kreis gibt es dagegen im Moment keine Infektionen. Die Fälle, die dort in jüngster Zeit festgestellt wurden, betrafen keine Bewohner, sondern Pflegerinnen oder Pfleger, meist auch ungeimpfte Menschen. In den zurückliegenden Tagen hat sich die Situation aber wieder entspannt.