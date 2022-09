Ein Häufchen Asche ist das Einzige, was von der Corona-Teststation am Einkaufszentrum bei Alsenz übrig geblieben ist: Die Holzhütte ist in der Nacht auf Samstag bei einem Brand komplett zerstört worden. Zunächst war der Leitstelle ein Feuer im direkt angrenzenden Norma-Markt gemeldet worden – das hat sich beim Eintreffen der Feuerwehr dann nicht bestätigt. Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude konnten Wehrleute der VG Nordpfälzer Land weitestgehend verhindern. Lediglich die Fassade und Leuchtreklame des Discounters sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.