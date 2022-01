Der Erlös aus dem Betrieb der Alsenzer Corona-Teststation wurde jetzt genutzt, um einen Defibrillator anzuschaffen.

Seit 15. März vergangenen Jahres gibt es in Alsenz in der Nordpfalzhalle eine Corona-Teststation. Offizielle Betreiberin ist die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, vor Ort kümmern sich Ehrenamtliche von Feuerwehr und Feuerwehrförderverein unter Leitung der FFV-Vorsitzenden Marina Hemminghaus um das Testen. Zwei Teams mit insgesamt rund 20 Freiwilligen aus der Gemeinde wechseln sich jeden Sonntag von 10 bis 11.30 Uhr ab. Bislang, so Hemminghaus, wurden rund 3000 Personen getestet. Sie kommen nicht nur aus Alsenz, sondern aus der gesamten Nordpfalz und auch aus dem Kreis Bad Kreuznach.

Der Erlös aus dem Betrieb der Teststation wurde jetzt genutzt, um einen Defibrillator im Wert von 1500 Euro anzuschaffen. Er wurde gut sichtbar an der Außenwand des Feuerwehrgerätehauses installiert. Sobald es die Coronasituation zulässt, wird es einen Informationstermin für die gesamte Bevölkerung geben, bei dem die Handhabung des Defibrillators gezeigt wird.

Anschaffung eines weiteren Defibrillators ist geplant

Hemminghaus dankte allen Personen, die sich bei der Testaktion einbrachten und so die Anschaffung ermöglichten, ebenso bei der Gemeinde mit Ortsbürgermeisterin Karin Wänke für die Bereitstellung der Nordpfalzhalle.

Wer noch Interesse an der ehrenamtliche Mitarbeit in der Teststation oder allgemein im Feuerwehrförderverein hat, kann sich sonntags in der Festhalle melden. Da die Teststation noch längere Zeit bestehen bleiben wird, beabsichtigt der Förderverein, aus den Erlösen noch einen weiteren Defibrillator anzuschaffen und in Alsenz an anderer Stelle zu installieren.