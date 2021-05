Ab dem 4. Juni wird zweimal die Woche in der Gemeindehalle „Bürgertreff“ (Büt) in Weitersweiler getestet. Initiiert haben das Projekt die Gemeinderäte Jürgen Maier und Andreas Burgey gemeinsam mit Ortsbürgermeister Thomas Busch.

Auch die Gemeinde Weitersweiler hat jetzt ein Corona-Schnelltestzentrum eingerichtet. Ab dem kommenden Freitag kann man sich im Büt auf den Sars-CoV-2 Virus testen lassen. Wie die Gemeinde mitteilt, handelt es sich um einen Antigen-Schnelltest, den auch Bürger aus anderen Gemeinden kostenlos nutzen können.

Durchgeführt wird der Test von staatlich geprüften Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Das Ergebnis ist nach 15 Minuten verfügbar. Im ausgewiesenen Wartebereich können die Besucher auf das Ergebnis warten. Als besonderen Service bietet die Gemeinde den Einheimischen an, das Ergebnis kurz nach Ende der Öffnungszeiten in den Briefkasten auszuliefern. Der Datenschutz ist dabei gewährleistet. Die Bescheinigung dient als amtliches Dokument und ist 24 Stunden gültig.

Dienstags und freitags geöffnet

Zum Test anmelden dürfen sich alle Personen, die zum Zeitpunkt des Tests nicht wissentlich erkrankt sind und auch keine der bekannten Symptome aufweisen. Minderjährige benötigen die schriftliche Einwilligung eines Erziehungsberechtigten.

Das Corona-Schnelltest-Zentrum ist dienstags von 17 bis 19 Uhr sowie freitags von 7 bis 9 Uhr geöffnet. Für den Test ist eine Anmeldung zwingend erforderlich, telefonisch oder per Whatsapp unter 0157 80575057 oder per E-Mail an wir-testen@gemeinde-weitersweiler.de. Die Interessenten bekommen einen Termin zugewiesen. Voraussetzungen sind das Mitbringen des Personalausweises, das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes.

Info:

wir-testen.gemeinde-weitersweiler.de