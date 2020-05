Ur-ex-wei-ler. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, klingt wie ein Zauberspruch, ist aber echtes Saarland. Und in diesen Corona-Zeiten so was wie literarisches Epizentrum in einem Facebook-Blog, der allnächtlich aus einem gewesenen katholischen Pfarrhaus in Stetten, Nordpfalz, in die Welt gesendet wird. Weltliteratur ist er deshalb noch nicht, aber mit dem Pulitzer-Preis liebäugelt sein Autor, der Arzt und Weingutsbesitzer Robert Boudier, schon mal in feiner Selbstironie.

Gebäude aus Gedanken bauen

Was tun, wenn Restaurant und Straußwirtschaft wochenlang in Zwangspause geschickt sind? Wenn man als geselliger Menschenfreund und jetzt auch noch in eine „Risikogruppe“ Abgestufter zur Einsamkeit verdammt ist und darum um so eindringlicher mahnt, unbedingt jeden Tag jemanden anzurufen? Regel Nummer 1: Auf keinen Fall die ungetrunkenen Weinvorräte im eigenen Keller dahinsiechen lassen! Sondern, Regel Nummer 2: Sich mit ihrer süffigen Ermunterung und allenfalls noch unter Hinzunahme eines gewissen Johnny Walker allabendlich an den Laptop setzen und etwas für andere erzählen, das ihnen womöglich gute Laune macht. Gebäude aus Gedanken bauen, die manchmal zwar ein bisschen schräg und in der Sprache sehr salopp, in ihrem imposanten Gesamtgefüge aber auch geistvolle Unterhaltung sind. Erst recht, wenn ihr Autor über Corona hinaus sozusagen topaktuell die Lage in Deutschland und dem Rest der Welt jenseits langweiliger political correctness in die Zange nimmt.

Begnadet viel kann Boudier über ein erfülltes, unorthodoxes, ein weltgewandtes Leben mit vielen Reisen erzählen, das dennoch am liebsten immer wieder zu den Wurzeln zurückkehrt: nach Urexweiler, wo der „Dokter“ noch immer praktiziert, wo in „Beggers Werdschaft“ und bei nicht enden wollenden Dorffesten in schönster Geselligkeit „Feingold“ in Massen gebechert wurde und wo nicht nur die Dorfdamen eilends Fensterläden und Tore schlossen, wenn Prachtstier „Nickelsche“ mal wieder brünstig die Stallenge durchbrach zur rasenden Brautschau.

Kleine Boshaftigkeiten

Nicht minder, wir gestehen es, amüsieren uns jedoch auch die kleinen Boshaftigkeiten des Autors, die manch aktuellem Corona-Aktionismus und den zugehörigen, dank Diäten und Pensionsansprüchen von wirtschaftlichen Sorgen abgekoppelten Protagonisten gelten. Am andern Ende der Gefühlsskala: die herzenswarmen Kontakte des stolzen Opas zu den Enkeln im Saarland, die in der Corona-Zwangspause Häuser aus Kissen bauen, sich aber nicht über die Schlüsselgewalt ihrer fluffigen Immobilien einigen können.

Ist der Tag erstmal gegangen, scheinen aus Bildung und Phantasie gespannte Boudiersche Gedanken-Bögen in Form tausender Zeichen buchstäblich „flüssig“ in die Tastatur zu sausen, ehe irgendwann zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens der Sende-Button gedrückt wird. Man kann dann als empfangende Leserin nur staunen, welch ungeahnte Dehnbarkeit ein einziger deutscher Satz zu entwickeln vermag. Ordentlich enden muss er auch nicht, sind ja nicht in der Deutschstunde. Dafür stattet uns der Arzt, der übrigens auch malt und musiziert, häufig mit passenden Literatur- und Musiktipps aus. Vom Neuen Testament bis zum „Kapital“, von Belletristik bis Sachliteratur, von Lohengrin bis - jawohl! - zu Folksongs aus Urexweiler. Das übrigens, wir müssen es nun endlich aufklären, ein Ortsteil von Marpingen ist, was wiederum bei St. Wendel liegt.

Geistvoller Witz, bodenständige Herzlichkeit

Ab Donnerstag, so hat Robert Boudier seine Facebook-Follower freudig wissen lassen, dürften die beiden Höfe und das Restaurant des Weinguts nun wieder „unter Auflagen“ öffnen. Das Ende des Lockdowns soll jedoch nicht das Ende seines Blogs mit bisher ungefähr 55 Folgen und 70.000 Wörtern sein. Corona ist ja auch noch nicht vorbei, und vom Schreib-Virus will Boudier wahrscheinlich sowieso nicht geheilt werden. „Über den Blog kriegste Leute ans Lesen, ist wie Spazierengehen im Kopf“, hat er notiert. Wäre auch schade, wenn uns diese Mischung aus geistvollem Witz und bodenständiger Herzlichkeit, einer spürbaren Portion Sarkasmus und einem hübschen Maß an Ironie verlorenginge. Ob’s zu Pulitzer langt, dürfte Urexweiler und Stetten egal sein.