Aha – da ist er also wieder aufgetaucht. Der fleißige Corona-Tagebuch-Schreiber der RHEINPFALZ, alias Rainer Knoll, Redakteur der Donnersberger Rundschau. Hinter ihm schon ein ganzer Tross voller Schulterklopfer – seine Corona-Tagebuch-Fangemeinde, die sich immer wieder eifrig an seinen „Stickelcher“ (über mich) ergötzen kann.

Doch mir reichts, ich packe jetzt aus. Schließlich habe ich früher viele Jahre wöchentlich als Freie Mitarbeiterin dieser Tageszeitung gearbeitet, bis mich Familie, Beruf und Ehrenämter dazu gezwungen haben, mit diesem Schreibhobby kürzer zu treten. Doch jetzt muss ich leider feststellen, dass mein lieber Göttergatte meine Passivität im Schreiben schamlos ausnutzt und auf meine Kosten seine beliebten Corona-Tagebücher installiert.

Wadenkrampf nach Aufwärmphase

Und der Redakteur? Der sonnt sich in den Zeilen, wie toll er doch die Ballettstunde mitgemacht hat (das Foto entstammte der Aufwärmphase – schon bei der ersten Übung musste er mit Wadenkrampf passen); oder beschreibt seinen „Familien-Fußball-Nachmittag“, den er im geliebten und verwaschenen „OKI“-Trikot wie ein kleiner Teenie feierte. Allerdings nur, weil er sicher wusste, dass damals, in diesem Traditionsspiel, „sein FCK“ endlich mal gewann. Sie können mir ruhig glauben, er wusste jede Spielszene und jede Spielminute auswendig!

Ja, und jetzt macht er sich lustig über meine Telefonkonferenzen, für die ich schon ab 7.30 Uhr Vorbereitungen treffe. Ich kann Ihnen sagen, warum. Weil meine ach so lieben Mitbewohner – ihres Zeichens Schülerinnen, Studentinnen, Projektmanager oder Zeitungsredakteure – pünktlich ab 10 Uhr das Datenvolumen im Haus so was von strapazieren, dass ich regelmäßig mit meinem Computer „abstürze“. Und weil ich mir das nicht leisten kann, bewege ich mich eben früher und später in meinen „Tower“ (so heißt mein Büro) unterm Dach. Ja, ich nehme sogar in Kauf, dass ich zwei Treppen zum Drucker passieren muss – Mitleid? Fehlanzeige!

Einkalkulieren muss ich auch, dass meine Homeoffice-Zeiten regelmäßig von interfamiliären Kommentaren wie „Mama – gebbts heit schu widder nix Gescheides zum Esse“ oder „Hasche Dei private E-Mails immer noch net bearbeitet?“ oder „Hasche net mol bei meiner Mudder ohgeruf?“ unterbrochen werden.

Redakteur im Kriechgang

Ja, so siehts aus, meine lieben Leserinnen und Leser – und es wird Zeit, dass Ihnen da mal jemand reinen Wein einschenkt. Was mein Mann da auf Kosten seiner „gläsernen“ Familie treibt, verdient nun endlich mal eine Korrektur und Revanche. Deshalb lassen Sie mich doch mal berichten, wie der Herr Knoll selbst sein Home-Office erledigt: Vier Wochen lang hat er felsenfest behauptet, dass er gar kein Homeoffice braucht, weil er auf dem kleinen Laptop „so net rischdisch schaffe kann“.

Wahr ist aber auch, dass ihm zu Hause tatsächlich nur die Couch mit dem arbeitsschutzrechtlich fragwürdigen und tiefgelagerten Couchtisch blieb. Jedenfalls: Als er in gewohnt hektischer Art schnell wieder in die Redaktion rennen wollte („weil er dort besser sieht ...“), fuhr es ihm nach seiner ersten Homeoffice-Probe so derart ins Kreuz, dass er sich über eine Woche im Kriechgang durch die Wohnung schleppen musste.

„Ein Häufchen Elend“

Nein, gefreut habe ich mich über seine schrecklichen Dauerschmerzen nicht – aber es muss mal gesagt werden. Wenn ich’s nicht tue, würden Sie es nämlich nie erfahren. Letztens hat er sich dann freiwillig bereit erklärt, einen kleinen Spaziergang ins Grüne mit mir zu machen. Davon habe ich Ihnen liebenswerterweise einen Schnappschuss besorgt. Der geplagte Home-Officeler schaffte es nämlich gerade mal 500 Meter Luftlinie von der Blockhütte bis zur ersten Holzbank. Dort saß er wieder – jämmerlich wie ein Häufchen Elend.

Und noch mal: Sie haben ein Recht darauf, die journalistisch nackte Wahrheit zu erfahren. Wenn sich keiner traut – ich mach’s.