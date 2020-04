Öfter mal im Homeoffice arbeiten hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil: Man muss keine einengenden Schuhe tragen, sondern kann den ganzen Tag in Socken rumlaufen. Was glauben Sie, welchem Redakteur gehört welche Socke beziehungsweise welcher Hausschuh?

Von flauschig über selbstgestrickt bis kunterbunt: Die Socken und Hausschuhe der Redakteure der Donnersberger Rundschau sind völlig verschieden. Sie können ja einfach mal raten, wem Sie welche Fußbekleidung zuordnen würden. Zur Auswahl stehen Rainer Knoll, Anja Hartmetz, Jutta Glaser-Heuser, Ex-Lokalchef Sebastian Stollhof, der für uns auch noch aus dem Homeoffice arbeiten durfte, und Lea Ochßner. Haben Sie alles gewusst? Hier kommt die Auflösung.

Rainer Knoll:

Wollsocken mit Birkenstock – ich gebe zu, die Kombination ist fürchterlich! Aber ich bin ja schließlich in den heimischen vier Wänden und nicht auf einer Modenschau. Die „Schlabbe“ sind zuhause wie meine zweite Haut, ohne sie geht praktisch nix. Und da ich zu kalten Füßen (und Händen) neige, kann ich dicke Socken locker tragen, bis das Thermometer die 20-Grad-Marke knackt. Natürlich sind sie – von meiner Mutter – selbstgestrickt. Keine Angst: Selbstverständlich werden sie regelmäßig gewechselt. Ich habe sechs, sieben Paar davon im Schrank!

Anja Hartmetz:

Ich hatte schon immer einen Hang zu exzentrischen Socken – seit ich mit 15 das erste Mal in England war. Bei uns gab es das damals ja noch gar nicht, da hielt man weiße Tennissocken in College-Slippers noch für das modische Non-plus-Ultra. Ich bin inzwischen zwar etwas älter, aber interessante (meine Kolleginnen finden: bekloppte) Socken mag ich noch immer. Diese hier (natürlich aus England) zeigen Eichhörnchen und Hasen mit „echtem“ Fell. Im Moment trage ich sie aber nur noch abends, denn dann wird es ja immer noch empfindlich kalt.

Jutta Glaser-Heuser:

Homeoffice trifft Achillessehnenentzündung. So könnte man das Arrangement nennen, das da in jüngster Zeit unter meinem Schreibtischstuhl zu sehen ist. Blaue Flauschsocken mit weißen Sternen, rechterseits ein wenig aufgedehnt durch ein Kühlkissen. Nicht immer schön, aber wirkungsvoll. Wie das Zuhausearbeiten ja nun mal auch.

Sebastian Stollhof:

Schwarz mit bunten Punkten – hellblau, hellgelb, selbst ein zartes Rosa ist mit drin. Meine Kinder finden sie voll cool, diese Socken. Natürlich. Sie haben sie mir ja auch zu Weihnachten geschenkt. Ehrensache, dass sie der Papa dann auch anzieht. Übrigens nicht nur daheim im Homeoffice. Und das auch nicht nur meinen Kindern zuliebe. Mir gefallen die Socken richtig gut. Gerade jetzt. Bringen sie doch ein bisschen Farbe in den Tag – und irgendwie auch in diese Zeit.

Lea Ochßner:

Ohne meine Kuschel-Hausschuhe bin ich in meiner Wohnung nur noch selten unterwegs – auch im Sommer. Denn kalte Füße kann ich gar nicht leiden. Außerdem sind sie auch schön bequem und machen durch die Herzchen optisch was her.