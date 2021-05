Eine meiner Freundinnen lebt mit ihrem Mann und der elf Jahre alten Golden-Retriever-Dame Feodora in einer Wohnung in Kirchheimbolanden. Vor kurzem erzählte sie mir am Telefon, sie habe den Eindruck, ihr Vierbeiner sei irgendwie leicht durcheinander, seitdem sie wegen Corona beide zuhause arbeiten. Feodora hätte vielleicht folgende Erklärung für meine Freundin:

Ein wenig habe ich mich schon daran gewöhnt, bin aber trotzdem immer noch irritiert. Eigentlich muss ich morgens schon zeitig von meiner Decke, und Frauchen geht mit mir eine Runde. Sie ist zwar immer sehr lieb zu mir, aber in der Frühe hat sie es meistens eilig, und ich werde eher nebenbei gestreichelt. Herrchen begrüßt mich und schaut beim Kaffee schon auf sein Handy. Nach dem Frühstück gehen beide aus dem Haus und ich habe bis mittags meine Ruhe, bin nämlich nicht mehr die Jüngste. Dann kommt einer von beiden wieder und wir machen einen mittellangen Spaziergang. Das ist immer super.

Aber jetzt ist alles anders, und das wegen einer fremden Frau mit einem komischen Namen: Corona. Meine Herrschaften machen seit einiger Zeit Homeoffice. So heißt das wohl. Und das bringt mich ganz durcheinander. Auf der einen Seite ist es toll: Ich muss nicht mehr so früh raus, und Frauchen streichelt mich nach dem Frühstück ein bisschen länger. Und unsere Runde am Morgen hat sich vergrößert; da sehe ich auch noch meine Nachbarlieblingshündin Ella. Manchmal dürfen wir sogar miteinander toben. Ja, eigentlich ist es schön, dass beide den ganzen Tag zu Hause sind.

„Workout“ ohne mich

Aber auf der anderen Seite nervt es auch.

Erst einmal meint Frauchen, mich im Wohnzimmer beschäftigen zu müssen. Sie hat so einen Plastikschlauch gekauft und durch den soll ich nun mehrmals am Tag durch laufen. Immerhin gibt es jedes Mal am Ende ein Leckerli; trotzdem finde ich es blöd.

Und seit einiger Zeit versteckt sie Hundekuchen in der ganzen Wohnung, die ich dann suchen muss. Das macht nur so halb Spaß. Lieber hätte ich sie alle auf einmal.

Und neuerdings turnen Frauchen und Herrchen auf einer Art Teppich im Esszimmer. Man sagt wohl Workout dazu. Das machen sie sonst im Fitnessstudio. Ich finde es super, dass sie auf dem Boden liegen und würde gern mitmachen. Dann springe ich auf die Matte und Herrchen auf den Rücken. Das finden die beiden nur am Anfang lustig, dann kriege ich Ärger und muss daneben Platz machen. Doof!

Was ist eine „Telko“?

Und bellen darf ich auch nicht mehr, wann ich will. Immer wenn Frauchen ihren Bildschirm aufgeklappt hat, soll ich meine Schnauze halten. Woher soll ich denn wissen, was eine Telko ist!? Ich finde es halt komisch, wenn da plötzlich noch andere Leute in unserer Wohnung sprechen, aber nicht da sind. Ich dachte, es sei gut, wenn ich zwischendurch ein bisschen Wachhund bin. Wohl falsch gedacht.

Also, auch wenn ich Frauchen und Herrchen liebe, möchte ich eigentlich keine Plastiktunnel und Telkos mehr zu Hause. Diese blöde Frau Corona soll endlich verschwinden, dann wäre alles wieder so gemütlich wie sonst!