Arbeiten, einkaufen und sich um die Kinder kümmern: An diesen Corona-Dreiklang bin ich mittlerweile so gewöhnt, dass ich in Bezug aufs E-Mail Lesen ein bisschen rammdösig geworden bin. Was soll denn auch Wichtiges passieren? In der Corona-Krise ist doch eh alles „runtergefahren“.

Doch dann komme ich abends aus der Redaktion nach Hause und meine 14-jährige Tochter ist voll motiviert. „Mama, lass uns mal auf deinem Handy eine E-Mail-App installieren. Das ist voll praktisch, dann siehst du immer sofort, wenn du eine neue Nachricht bekommst.“ Allein schon aus Prinzip lasse ich mich aber nur ungern direkt zu etwas überreden und antworte erstmal: „Och, nö. Jetzt nicht.“ Der genervte Blick, den sie mir daraufhin zuwirft, spricht Bände.

„Mamaa“ ...

Erst drei Stunden später gebe ich meinen inneren Widerstand auf: „Also gut, Tochter. Bevor wir jetzt alle ins Bett gehen, installieren wir noch kurz die App.“ Das ging auch alles ganz schnell. Ermöglichte meiner 14-Jährigen allerdings den Blick in mein Postfach. Und darin erspähte sie: eine Nachricht ihrer Klassenlehrerin. Mit einer Rückmeldung zu ihrem Englisch-Aufsatz. Von vor vier Tagen. „Mamaaa“ ... Ja, Schule. Da war was. Gebe ich zu. Und während meine Tochter liest, breitet sich ein Grinsen in ihrem Gesicht aus. Offensichtlich hat sie ein „Gut“ für ihre Arbeit bekommen. Weniger gut läuft es allerdings für mich, denn angelockt durch den entrüsteten Schrei ihrer großen Schwester, kommt meine Zehnjährige angefegt. „Was ist?“, will sie wissen. „Nichts“, sag’ ich betont lässig, „ich lese nur E-Mails“.

Ein bisschen mulmig ist mir allerdings schon, denn aus dem Augenwinkel habe ich bereits die fünf ungelesenen Nachrichten der Grundschule gesehen. Mutig traue ich mich, die erste Nachricht laut vorzulesen. „Letzte Woche habe ich Ihren Kindern über Antolin eine Rückmeldung zu ihrem selbst gestalteten Plakat gegeben“, höre ich mich ich sagen. Und das „Mamaaa“... meiner jüngeren Tochter folgt umgehend. Natürlich werden jetzt erstmal die Anmelde-Daten für Antolin rausgekramt und der Computer angeschmissen.

Das Schwanen-Grinsen

Wohl wissend, dass auch diese Lehrerrückmeldung absolut positiv ausfallen wird – das Plakat ist nämlich nicht irgendein Plakat, sondern ein kunstvoll gestalteter Schwan – widme ich mich still und leise den anderen E-Mails der Grundschule. „Leider haben wir von Ihnen noch keine Rückmeldung, ob Ihr Kind ab dem 4. Mai die Schule besuchen wird. Oder ob es weiterhin zu Hause lernt, weil in Ihrem Haushalt eine Person lebt, die zur Corona-Risikogruppe gehört.“

Mist. Es gibt sie also wirklich: systemrelevante E-Mails. „Was ist, Mama?“, fragt meine Zehnjährige, auf deren Gesicht sich mittlerweile ein breites Schwanen-Grinsen ausgebreitet hat. „Nichts“, sag’ ich weiterhin betont lässig, „ich lese nur E-Mails.“ In Wahrheit verlässt natürlich gerade die verschämte aber präzise Mitteilung „Mein Kind kommt in die Schule“ das Postfach. Und um dem Spuk ein Ende zu bereiten, gebe ich endlich die Losung „Zähneputzen“ aus.

Was ist das so schön, dass ich systemrelevante E-Mails jetzt immer gleich auf meinem Handy angezeigt bekomme, denke ich noch kurz vor dem Einschlafen. Schon am nächsten Morgen lese ich: „Sagen Sie Ihrem Kind einen ganz lieben Gruß und erklären Sie ihm die Hygiene- und Abstandsregeln. Alter Schwede! Dass auch Abstandsregeln mal systemrelevant sein würden, hätte ich mir auch nicht träumen lassen.