Seit die Nasen-Mundschutzmaske unter Strafandrohung zur Pflicht wurde, konkurrieren in den Supermärkten die Farbenvielfalt und die verschiedenartigen Konstruktionsmodelle mit dem Angebot der zahlreichen Verkaufsartikel. Indes: Mundschutzmasken erschweren die Verständigung mit der Kassiererin in dem neuerdings mit Plexiglas steril gemachten Karbäuschen – die Lautstärke wird abgebremst, das Klangvolumen verfälscht. Es muss also lauter gesprochen werden.

So auch, als es innerhalb einer kleinen Menschenansammlung zur Diskussion kommt, weil die Verkäuferin eine Packung Küchenpapier mit der Begründung „nur in haushaltsüblichen Mengen“ vom Band nimmt. Der Kunde argumentiert: „Seit Wochen versuche ich vergebens Küchenpapier zu kaufen, stets war das Regal leer. Eine Nachbarin hat mir leihweise ausgeholfen, und jetzt will ich ihr die Packung Küchenpapier wieder zurückgeben.“

„Hallo, junger Mann“

Die junge Kassiererin zeigt sich einsichtig und macht sich auf den Weg, um eine Ausnahmegenehmigung zu erfragen. Kommt aber kopfschüttelnd zurück und sorgt damit für ein vielsagendes Raunen unter den zahlreichen und zahlungswilligen Kunden, die sich mittlerweile vor der Kasse angesammelt haben. Von weiter hinten ruft eine junge Frau: „Hallo junger Mann, ich kaufe Ihnen das Küchenpapier“. Und zur Kassiererin gewandt: „Geben Sie mir bitte die Rollen, die Sie dem Kunden gerade verweigert haben.“

Der ergraute „junge Mann“ – sein Geburtsjahr ist wahrscheinlich in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts anzusiedeln und ihm war anzusehen, dass die Friseure lange zum Nichtstun verurteilt waren – war von so viel Zuneigung sehr gerührt: „Wenn nur jeder und überall die Einschränkungen so wie hier handhaben würde, müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir das verfluchte Virus nicht besiegen könnten.“