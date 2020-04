„Gott hat einen Harten linken Haken“: Das sang schon Peter Fox in seinem Hit „Haus am See“. Wie hart der sein kann, das zeigt gerade Corona. Vier Wochen Isolation – und kein Ende in Sicht. Zeit, zurückzuschlagen! Denn man soll ja die Zeit nutzen, um Neues zu lernen, ist ein oft gegebener Ratschlag. Und ich will lernen, wie man boxt. Also richtig boxt!

Wie zu Klitschkos besten Zeiten

Bei bestem Wetter funktionierten mein Freund und Sparring-Partner in spe und ich unseren Garten in einen Ring um. Er trainiert seit Jahren verschiedenste Kampfsportarten. Ich schlage zwar auch regelmäßig und gerne zu – aber eher bei Schnäppchen im Sommer-Schlussverkauf. Jetzt, wo ich so viel Zeit habe, da könnte ich doch auch mal lernen, wie das in sportlicher Hinsicht geht. Wie zu Klitschkos besten Zeiten tapt mein Freund mir also die Hände, die ich dann in seine müffelnden und etwas zu großen Boxhandschuhe stecke. Mit Pratzen bewaffnet steht er mir gegenüber. Mein Bruder summt spöttisch Bill Contis „Gonna Fly Now“, besser bekannt als der Rocky-Song. Ich lasse mich nicht von ihm irritieren und schlage zu. Mein Freund bläst seine Backen auf. Das war wohl nix. Schritt für Schritt erklärt er mir die einzelnen Schläge mit der Führhand und der Schlaghand. „Nimm dein Bein mit, dreh die Hüfte mehr ein, konzentriere dich doch mal!“ Seine Kommandos hören nicht auf.

Von wegen einfach zuschlagen

Ok, habs kapiert: Einfach stumpf zuschlagen ist das hier nicht. Ich muss meinen kompletten Körper richtig koordinieren. Vom kleinen Zeh bis zum Kopf muss alles stimmen. Nehme ich den Fuß richtig mit, knallt er mir währenddessen die Pratze an die Schläfe, weil ich die Deckung vergessen habe. Habe ich den Handschuh pflichtbewusst am Kinn, schielt er auf meine starre Hüfte. Ich bin frustriert.

Bei ihm sieht das immer so einfach und unangestrengt aus...Und dann: Päääähm! Volltreffer. So hört es sich also an, wenn die Technik wirklich stimmt. Ich zucke kurz zusammen, mein Freund grinst: „Sehr gut, der hat gesessen“. Wir üben immer mehr Kombinationen und Schläge, die immer besser gelingen. Der Nachbar lugt ab und zu verschreckt über den Gartenzaun (zumindest bilde ich mir das ein) und ich denke mir übermütig: „An deiner Stelle würde ich besser den Mindestabstand einhalten, sonst knallt’s.“

Die nächsten zwei Tage kann ich meine Arme erst einmal nicht mehr heben. Muskelkater. Aber die nächste Schlägerei um Klopapier gewinne ich, da bin ich mir ganz sicher. Und Corona? Geht auch irgendwann k. o.