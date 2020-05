Die Nachricht, dass die Restaurants ab Mittwoch nach Muttertag wieder öffnen dürfen, vernahm ich mit großer Freude. Nicht Essen gehen zu können, da fehlte etwas. Kurzum, ich rief gleich im „Brauhaus am Turm“ an und reservierte einen Tisch. Die wochenlange Zwangspause hatte ein Ende!

An der Eingangstür wurde ich durch ein Hinweisschild auf die Maskenpflicht beim Eintreten hingewiesen, also: Maske auf. Das Restaurant Drey Kronen befindet sich im ersten Stock. In Empfang genommen werde ich von einem Ständer mit Desinfektionsmittel – und natürlich von den beiden Inhabern Anette und Holger Braun. Deren freundliches Lächeln ist unter dem Mund-Nasen-Schutz zwar nicht zu sehen, ich kann es aber fühlen. Der reservierte Tisch ist bereit, den Hygienevorschriften entsprechend desinfiziert und ab jetzt kann ich meine Schutzmaske wieder abnehmen.

Riesling aus dem Zellertal

Als Stammgast werde ich nicht nach meinen Kontaktdaten gefragt, denn die sind bekannt. Aber die Uhrzeit, zu der ich das Lokal betrete, wird notiert. Da ich bei der telefonischen Tisch-Reservierung gleich das Essen mitbestellt hat, erübrigt sich der Blick in die Speisekarte. Ich freue mich auf ein solides Rumpsteak mit frittierten Kartoffelstücken, separater Pfeffersauce und Salat. Und als Getränk auf einen trockenen Riesling. Natürlich aus dem Zellertal.

Holger erzählt, dass während der Schließung täglich einige Gäste das Essen telefonisch bestellt und zu einer festen Uhrzeit abgeholt hatten. Durch die Kurzarbeit des Kochs habe man im Drey Kronen zwar keine normale, aber immerhin eine reduzierte Speisekarte anbieten können.

Die von den Behörden angeordneten Mindestabstände in den Räumlichkeiten können problemlos eingehalten werden. Auch die Hygienevorschriften umzusetzen, sei für ihn kein großes Thema, sagt Holger. In der Küche muss er ohnehin eine ganze Reihe von Vorschriften beachten. Und die Hygiene an den Tischen einzuhalten, sei für sein Personal keine besondere Herausforderung, denn auch schon vor Corona wurde gereinigt, desinfiziert und für den nächsten Gast vorbereitet.

Warten auf das Wetter

Anders als zuvor verläuft allerdings der Gang zur Toilette. Der Gast muss sich den Schlüssel geben lassen und nach dessen Rückgabe muss das Personal die Toilette desinfizieren. Das bedeutet mehr Aufwand und Zeit.

Aber dann ist erstmal der Riesling da und das Steak bringt Anette unter der notwendigen Schutzmaske und mit Hygienehandschuhen. Ein merkwürdiger Anblick. Holger erklärt mir, dass er seine beiden Lokale nicht gleichzeitig öffnen wird; entweder das Restaurant im ersten Stock oder das Brauhaus im Erdgeschoss. Da dem Brauhaus ein Biergarten angeschlossen ist, will er abwarten, wie das Wetter wird. Ein Risiko wird er sicher nicht eingehen, denn bei Nichteinhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften drohen hohe Geldstrafen. Sowohl für den Gastwirt, als auch für den Gast. Mein Steak lasse ich mir übrigens genüsslich schmecken. Ebenso den Espresso zum Abschluss.