Das war ja natürlich vorauszusehen – jetzt muss man sogar schon beim Mundschutz mit der Mode gehen! Viele Trendsetter – ganz vorne dabei unsere Redaktionsassistentin Vera Curschmann – machen es bereits vor und tragen schicke Designerstücke (in Veras Fall: designed und handgenäht by Mama).

Da kommt man sich selbst mit den einfachen, aber zweckmäßigen Masken, die es jetzt bei der Verbandsgemeinde gibt, reichlich abgehängt vor. Wohl dem, der selbst nähen kann oder ein solches Talent in der Verwandtschaft hat.

Es war ja direkt ein Schock: Ich musste aus der Sicherheit meines Heimarbeitsplatzes ausnahmsweise einmal in die Redaktion, und da saß Frau Curschmann mit einer schön gemusterten Stoffkreation am Schreibtisch. Und das war noch längst nicht alles. Ich musste mir sagen lassen, dass unsere frühere Sekretärin Ilse, die immer noch regelmäßig vorbeikommt, um sich ihr „Heftel“ zu holen, ihr jeweiliges Gesichtsaccessoire sogar passend zum Outfit auswählt. In einem Fall, per Foto dokumentiert, trug sie eine blassrosa Bluse zu einer korallenroten Jacke, und beide Farbnuancen waren exakt auf der Maske (rote und rosa Rosen auf korallfarbenem Grund) widergespiegelt. Da kann unsereins aber wirklich einpacken!

Die No-Name-Produkte in Weiß, OP-Saal-Grün oder Krankenhauskleidungsblau sind halt gerade mal der allerkleinste gemeinsame Nenner in der Mundschutz-Couture. Abraten würde ich persönlich übrigens von Gelb, da sieht man gleich gar zu kränklich aus.

Jetzt muss ich mir aber wirklich überlegen, was ich diesem Eleganz-Tsunami meiner Kollegin entgegensetzen kann. Vielleicht ein schönes schottisches Tartanmuster? Oder etwas in Harris Tweed? Wenn ich Jägerin wär, käme vielleicht ein lässiger Lodenlook in Frage. Oder ein todschickes Halstuch, wie es in alten Westernfilmen von Bankräubern getragen wird? Zum Glück habe ich jetzt ein paar Tage Urlaub. Vielleicht fällt mir ja noch was ein.