„Ich muss mich ferdisch mache – zehn Uhr Telko.“ Mit diesen Worten beantwortet meine Frau den fragenden Blick, den ich ihr beim Rappeln des Weckers aus erst halb geöffneten Augen zuwerfe. Schließlich ist es gerade mal 7.30 Uhr – in Zeiten von Homeoffice liegen Bett und Arbeitsplatz im Zweifelsfall ja nur wenige Sekunden auseinander. Kein Grund also, am Montagmorgen in Hektik zu verfallen. Dennoch läuft sie – bereits frisch geduscht – einigermaßen aufgeregt vor dem Kleiderschrank auf und ab. Klar: Die Telko (eines DER Wörter der Corona-Krise) ist ja eigentlich eine VK, also eine Videokonferenz. Da will man (besser gesagt Frau) natürlich „anständig“ aussehen. Nachdem einige Kleidungsstücke ihren Platz im Schrank zunächst verlassen und dann von wenig freundlichen Kommentaren begleitet wieder eingenommen haben, entscheidet sie sich für einen schicken, grau-schwarzen Pullover. Anschließend wird vorm Spiegel der Lidstrich gesetzt. Denn ungeschminkt, so hat sie mich schon vor Jahren mal wissen lassen, „geh ich net weider als zur Mülltonn“. Was sie an diesem Morgen zwar nicht tatsächlich, aber halt doch virtuell macht. Das Virus wirbelt eben unsere Prinzipien gehörig durcheinander.

Hemd, Krawatte und Bermuda-Shorts: Nichts ist unmöglich

Nur einen kurzen Moment erstaunt sehe ich dann, dass meine Frau nicht zur Jeans, sondern zu ihrer Edel-Jogginghose greift. Ist aber logisch: Für gewöhnlich ist im Bild ja nur der Oberkörper zu sehen. Von der Hüfte abwärts haben alle zu Hause Schaffenden dagegen derzeit vollkommene „Bein-Freiheit“ – von Schuhen wollen wir erst gar nicht reden! Der Corona-Look ermöglicht plötzlich bislang undenkbare Textil-Kombinationen: Von Hemd, Krawatte und Bermuda-Shorts über Bluse mit Leggins bis hin zu Jackett und Schlafhose. Ratsam ist es jedoch, dass alle für die Besprechung notwendigen Akten auf dem Schreibtisch bereitliegen und nicht während des Meetings aus dem im Blickfeld der Kamera stehenden Regal geholt werden müssen...

Meine Frau entscheidet sich übrigens noch mal um: „Viel zu warm“ sind die Jogginghosen, weshalb sie diese gegen ein paar halblange Jeans tauscht. Die passen nun „zufällig“ sogar zum Oberteil. Dringend gelöst werden muss aber ein anderes Problem im Zusammenhang mit Videokonferenzen: Nicht mehr lange, dann sind auf den Monitoren statt Gesichtern nur noch Haare zu sehen. Deshalb, liebe Politiker, wenn wir uns tatsächlich noch längere Zeit überwiegend digital mit unseren Kollegen austauschen sollen, dann habt bitte ein Einsehen – und macht die Frisörläden wieder auf!