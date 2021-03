Der Donnersbergkreis verzeichnet derzeit so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus, dass das Gesundheitsamt ab Samstag neue Maßnahmen zur Einschränkung ergreifen wird.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen stark angestiegen, die Sieben-Tage-Inzidenz lag an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 und nähert sich jetzt der Hundertermarke. Aktuelle Schwerpunkte sind laut Gesundheitsamt größere Ausbruchsgeschehen in den Verbandsgemeinden Eisenberg, Göllheim und Kirchheimbolanden.

Da auch die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 50 gestiegen ist, hat die Kreisverwaltung gemäß Paragraph 23 der 17. Corona-Bekämpfungsverordnung eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die ab Samstag, 20. März, wirksam wird und vorerst bis zum Ablauf des 31. März in Kraft bleibt.

Britische Mutation im Kreis weit verbreitet

Da inzwischen auch im Donnersbergkreis rund die Hälfte der Neuinfektionen auf die britische Mutation des Coronavirus zurückgeht, werden zum Schutz der Bevölkerung die Kontakte wieder stärker eingeschränkt. Im öffentlichen Raum ist der Aufenthalt nur alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und einer zusätzlichen Person eines weiteren Hausstandes gestattet. Kinder unter 14 Jahren sind dabei ausgenommen. Das Gesundheitsamt empfiehlt dringend, sich auch bei Treffen in der eigenen Wohnung daran zu halten und Kontakte generell auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu gehört auch, dass nach Möglichkeit im Homeoffice gearbeitet werden soll.

An den Grundschulen und in den 5. und 6. Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden Schulen der Verbandsgemeinden Eisenberg, Göllheim und Kirchheimbolanden entfallen alle Schulveranstaltungen, insbesondere der Präsenzunterricht.

Der Proben- und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist untersagt. Der Einzelhandel ist aktuell nicht betroffen. Ein Testkonzept soll dafür sorgen, dass eine Öffnung auch bei erhöhten Fallzahlen möglich bleibt.

Erhöhte Ansteckungsgefahr

Die Amtsärztinnen des Donnersbergkreises weisen eindringlich auf die deutlich erhöhte Ansteckungsgefahr durch die Mutationen des Coronavirus hin, die sich vor allem unter Jüngeren stark ausbreitet. Sie appellieren deshalb an alle Bürger, die Kontaktbeschränkungen unbedingt zu beachten und die kostenlosen Schnelltestmöglichkeiten in den zahlreichen Zentren der Verbandsgemeinden wahrzunehmen. Eine Übersicht mit Adressen und Öffnungszeiten ist auf den Internetseiten der Kreisverwaltung einsehbar.