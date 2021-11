Für 8. Dezember organisiert die Verbandsgemeinde-Verwaltung Nordpfälzer Land eine Sonder-Impfaktion gegen Corona an. Bis zu 250 Impfungen sind an diesem Tag möglich, wie die Verwaltung mitteilt. Alle Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren, die sowohl eine Erstimpfung als auch eine Booster-Impfung benötigen, können sich melden. Da die Impfdosen am Montag bestellt werden, wird um eine Anmeldung bis spätestens Sonntag, 28. November, per E-Mail an impfen0812@vg-nl.de gebeten. Die Interessenten erhalten anschließend eine Rückmeldung, wann genau sie geimpft werden. Ort der Impfung ist zwischen 8 und 15 Uhr die Turnhalle von 8 bis 15 Uhr. Die Verwaltung macht darauf aufmerksam, dass die Halle nicht barrierefrei ist. Minderjährige können nur in Begleitung eines Elternteils geimpft werden. Ab 16 Jahren genügt die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. Ein Vordruck ist auf der Homepage des Landes Rheinland-Pfalz zu finden. Am Impftag ist der Personalausweis und, soweit vorhanden, der Impfausweis mitzubringen.