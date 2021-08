Die Anzahl der Corona-Infektionen stieg zuletzt in den Landkreisen Donnersberg, Kusel und Kaiserslautern sowie der Stadt Kaiserslautern wieder an. In den Krankenhäusern der betroffenen Kreise ist die Lage an der Corona-Front derzeit noch relativ entspannt.

Die Situation sei aktuell nicht mit der in der dritten Welle Anfang des Jahres zu vergleichen, sagt Dennis Kolter, Sprecher des Westpfalz-Klinikums, auf Anfrage der RHEINPFALZ. An den vier Standorten des Klinikums werden derzeit acht Corona-Patienten behandelt. In Kusel und Kirchheimbolanden – Patienten von dort wurden zuvor schon in Rockenhausen behandelt – sind es derzeit keine. In Rockenhausen befindet sich, Stand Freitagnachmittag, ein Corona-Patient auf Isolierstation. Am größten Standort des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern sind sieben Corona-Patienten aufgenommen. „Drei Patienten werden auf der Intensivstation behandelt, zwei müssen beatmet werden“, teilt Kolter mit.