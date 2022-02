1690 aktive Covid19-Fälle gibt es aktuell im Donnersbergkreis, wie das Gesundheitsamt mitgeteilt hat. Am Mittwoch waren 127 neue Infektionen mit dem Corona-Virus registriert worden. 186-mal handelt es sich um bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante. Vier Erkrankte aus dem Landkreis werden derzeit stationär behandelt.

Die meisten Covid19-Fälle weist nach wie vor die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden auf, dort sind 467 Infektionen gemeldet. In der Verbandsgemeinde Eisenberg sind es 354, in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 314, in der Verbandsgemeinde Göllheim 279, und in der Verbandsgemeinde Winnweiler gibt es 276 bestätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist den zweiten Tag in Folge zurückgegangen und liegt aktuell bei 905,5.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 7937 Menschen aus dem Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert. 6153 gelten als genesen, es gab bislang 94 Todesfälle zu beklagen.