Im Donnersbergkreis wurden vier neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Das hat das Gesundheitsamt am Montag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit wieder leicht gesunken und liegt jetzt bei 212,4. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens wird nun mit 2247 angegeben, davon gelten 1891 als genesen. 58 Todesfälle sind mittlerweile im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion zu beklagen. Nach aktuellem Stand sind 298 aktive Infektionsfälle bekannt, 18 werden im Krankenhaus behandelt. Mit 144 Fällen liegt der Schwerpunkt weiterhin in der VG Kirchheimbolanden, gefolgt von der VG Eisenberg mit 44 aktiven Infektionen. Im Vergleich mit Land und Bund liegen die Fallzahlen im Donnersbergkreis weiterhin unter dem Durchschnitt: Sind es im Donnersbergkreis 2983 Fälle, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, so sind es in Rheinland-Pfalz 3329 und bundesweit 3961.