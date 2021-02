Der Donnersbergkreis bleibt weiterhin in der Corona-Warnstufe orange: Am Wochenende sind im Donnersberger Land vier neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert worden, wie das Gesundheitsamt am Sonntag gemeldet hat. Damit hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf aktuell 45,1 verringert, am Freitag lag sie noch bei 49,1. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen, die seit Beginn des Ausbruchsgeschehens im Kreis registriert wurden, hat sich mit den vier neuen Fällen auf 1577 erhöht, 1461 Personen davon gelten als genesen. Insgesamt 51 Todesfälle sind im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion zu beklagen. Nach dem Stand von Sonntag sind kreisweit 65 aktive Infektionsfälle bekannt, 15 Patienten müssen zur Zeit im Krankenhaus behandelt werden. Die meisten Fälle gibt es zur Zeit mit 36 in der VG Nordpfälzer Land, gefolgt von der VG Winnweiler mit 19. Die Lage im Donnersbergkreis liegt mit hochgerechneten 2094 Fällen pro 100.000 Einwohnern auch weiterhin unter dem Durchschnitt von Rheinland-Pfalz (2437 Fälle pro 100.000 Einwohner) sowie des Bundes (2865 Fälle/100.000 Einwohner).