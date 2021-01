Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises hat am Wochenende acht neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Damit ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen im Donnersberger Land seit Beginn des Ausbruchsgeschehens auf 1444 angestiegen. Davon gelten 1314 Personen als genesen. 43 Menschen sind mittlerweile im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt mit den aktuellen Zahlen auf nun 63,7. Sie liegt damit weiterhin im roten Bereich, nähert sich aber doch der maßgeblichen Grenze von 50 deutlich an. Nach aktuellem Stand sind 87 aktive Infektionsfälle bekannt. 22 Patienten müssen wegen ihrer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden. Die Fallzahlen in den einzelnen Verbandsgemeinden nähern sich an: Die Verbandsgemeinden Eisenberg und Göllheim verzeichnen jeweils 17 aktive Infektionen, die VG Kirchheimbolanden 43, die VG Nordpfälzer Land 14 und die VG Winnweiler 16. Im Vergleich mit Land und Bund bleiben die Fallzahlen im Donnersbergkreis mit hochgerechnet 1914 Fällen pro 100.000 Einwohnern unter dem Durchschnitt, der im Land mit 2263, für den Bund mit 2661 Fällen pro 100.000 Einwohnern angegeben wird.