Auch in Kriegsfeld wurde jetzt ein Covid-19-Schnelltestzentrum eingerichtet. Das hat Ortsbürgermeister Albert Ziegler am Mittwoch mitgeteilt. Demnach entstand dieses Testzentrum auf Initiative der Freiwilligen Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und mit Unterstützung weiterer freiwilliger Helferinnen und Helfer. Es befindet sich in der Turn- und Festhalle. Das Zentrum ist laut Ziegler ab sofort jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 20.30 Uhr geöffnet. Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich. Die Tests sind kostenlos und werden durch geschultes Personal durchgeführt. An Christi Himmelfahrt (13. Mai) und Fronleichnam (3. Juni) ist das Testzentrum nicht donnerstags, sondern jeweils am Mittwoch geöffnet.