Die ersten Paprika sind bereits geerntet – und auch am Himbeerstrauch haben die Kinder der Villa Kunterbunt schon fleißig genascht. Ihr „grünes Corona-Projekt“ haben Nico, Lenne, Julian und Luc zusammen mit Erzieherin Alexandra Leo in der ruhigeren Zeit in der Kita während der Corona-Hochphase verwirklicht.

„Hier war alles voll mit Unkraut“, beschreibt Nico die Anfänge. Sein Papa hatte für die Kita vor einiger Zeit bereits ein Hochbeet angelegt und damit die Idee geliefert, die vertrocknete Rasenfläche auf der Rückseite der Kita für gärtnerische Ideen zu nutzen.

Wichtig dabei: „Wir wollten alles Grün mobil halten, falls diese Fläche irgendwann anderweitig gebraucht werden sollte“, so Erzieherin Alexandra Leo. Deshalb galt es zunächst, passende Gefäße aufzutreiben. Doch dabei bewiesen die kleinen Kunterbunten allerhand Fantasie. Jetzt wachsen im Bollerwagen Paprika und im alten Leiterwagen Beeren. An einer Leiter ranken sich die Bohnen entlang, und in der Zinkwanne zeigen sich bereits die ersten Melonen. Einen ausrangierten Einkaufswagen hat die Firma Röss aus Albisheim spendiert, auch darin sprießt allerhand Grünzeug.

Kräuterquark ist nun mal Geschmacksache

Sogar ausgetretene Gummistiefel waren vor der Pflanzlust der Wolkenstürmer – die im übrigen auch von einigen Sternfängern unterstützt wurden – nicht sicher. Sie zieren jetzt mit Geranienbewuchs eine Mauer der Kita.

Die meisten Kräuter – sie wachsen in der Umrandung – kennen die „Großen“ aus der Kita schon. „Für Kräuterquark nehmen wir das“, erzählt Alexandra Leo – eine Aussicht, die Julian allerdings nicht gerade in Entzücken versetzt. Er freut sich eher an der ersten Paprika, die an diesem Tag abgeerntet wird. Luke dagegen kommt ins Schwärmen: „Schnittlauch und Milch kommen an den Kräuterquark“, weiß er schon. Und der schmecke dann ganz super.

Für die vier Buben ist das grüne Projekt zugleich das letzte ihrer Kitazeit. Sie alle wechseln nach den Sommerferien in die Grundschule. Die Schultüten haben sie bereits, sogar die Stifte liegen schon bereit, erzählen sie.

Um den neuen Garten in der Villa werden sich dann andere Kinder kümmern. Demnächst – das steht schon fest – sollen zwei Insektenhotels installiert werden, die in anderen Gruppen gebaut wurden. Und Mosaik-Trittsteine werden ausgelegt. Was sonst den neuen Garten noch bereichern könnte, das dürfen die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen selbst entscheiden. Dass darunter auch die Discokugel sein wird, die sich Lenne dafür wünschen würde, ist wohl eher unwahrscheinlich.