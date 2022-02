Wenn eine Corona-Erkrankung vorliegt oder man sich als Kontaktperson in Quarantäne begeben muss, gab es bislang sogenannte Absonderungsbescheinigungen, die vom zuständigen Gesundheitsamt ausgestellt wurden. Das ist zum Beispiel wichtig, um einen Anspruch auf Entschädigung wegen Verdienstausfalls zu haben. Diese Regelung hat sich seit dem 18. Februar in Rheinland-Pfalz geändert. Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises weist darauf hin, dass von ihm keine Bescheinigung mehr ausgestellt wird, wenn sich eine Person absondern muss, weil sie positiv getestet wurde oder Haushaltsangehörige ist oder wenn die Quarantäne eines Kindes wegen eines positiven Falls in einer Kindertagesstätte nötig wird.

Zum Nachweis genügt nun ein positiver PoC- oder PCR-Test, wenn die Person positiv getestet wurde. Wenn man Hausstandsangehöriger ist, reicht die Meldebescheinigung zusammen mit dem positiven PCR-Testergebnis des Infizierten. Und im Falle einer Corona-Infektion in einer Kindertagesstätte genügt die Mitteilung der Kita über den positiven Test innerhalb der Betreuungsgruppe. Die Länge der Absonderung kann in diesen Fällen mit dem Datum des Endes der Quarantäne nachgewiesen werden oder mit dem jeweiligen negativen Test, der die Quarantäne vorzeitig beendet.

Vonseiten des Gesundheitsamtes Donnersbergkreis werden daher Absonderungsbescheide nur noch für enge Kontaktpersonen und Covid-19-Krankheitsverdächtige auf Antrag ausgestellt. Eine solche Bescheinigung kann per E-Mail an ga-bescheinigung@donnersberg.de beantragt werden.