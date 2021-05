Die Coronakrise hat das Leben von Familien in Deutschland auf den Kopf gestellt. In manchen Trennungsfamilien waren Eltern verunsichert, was die Einschränkung der sozialen Kontakte für den Umgang mit den getrennt lebenden Kindern bedeutet.

Simone und Christian sind geschieden und haben zwei Kinder, die bei der Mutter leben. Bisher waren sie alle 14 Tage beim Vater, der in einer neuen Familie mit ebenfalls zwei Kindern zusammen wohnt. Auch Simone hat einen neuen Partner, der einen Sohn mit in die Beziehung gebracht hat. „In der Anfangszeit der Corona-Beschränkungen waren wir sehr verunsichert, ob die Kinder zu ihrem Vater dürfen, schließlich wohnt er in einem anderen Haushalt und es galt das Kontaktverbot“, sagt Simone. Schließlich habe man keine zweite Familie, keine Freunde, nicht Oma und Opa treffen dürfen. Was war also richtig, was erlaubt? Fragen, die wichtig werden könnten, wenn es in einer zweiten Welle erneut zu Kontaktbeschränkungen kommen könnte.

Simone und Christian, unser Beispielpaar, ist fiktiv. Erfunden. Die Unsicherheit war aber sicherlich in vielen Familien real vorhanden. Auch im Donnersbergkreis gab es in der Corona-Pandemie vereinzelte Anfragen beim Jugendamt hinsichtlich des Umgangsrechts. Anlass dazu boten vorwiegend Verunsicherungen des erziehenden oder des familienfernen Elternteils. „Nur in einem Fall konnte man den Eindruck gewinnen, dass die epidemische Lage ausgenutzt werden sollte, um den anstehenden Kontakt zwischen Vater und Kind zu unterbinden“, berichtet Kreissprecherin Gundula Nakfour. „Die Mitarbeiter des Jugendamtes konnten hier durch Aufklärung über rechtliche Gegebenheiten und Erläuterungen, beispielsweise zu Vorsichtsmaßnahmen, Unsicherheiten und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Elternteilen ausräumen“, ergänzt sie.

Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz sagt ausdrücklich: Auch in Corona-Zeiten verbietet die Rechtsordnung den Umgang des Kindes mit beiden Elternteilen nicht, sondern sorgt für eine kindeswohlgerechte Regelung des Umgangs. Auch die Corona-Krise ändert nichts daran, dass minderjährige Kinder auf ihre Eltern angewiesen sind, um eine Persönlichkeit zu entwickeln. Der regelmäßige Umgang eines Kindes mit jedem Elternteil gehört deshalb in der Regel zum Wohl des Kindes. Das Kind hat daher ein Recht auf Umgang mit jedem Elternteil, das der andere Elternteil nicht ablehnen kann.

Die Empfehlung, soziale Kontakte möglichst zu vermeiden, bezieht und bezog sich nicht auf die Kernfamilie, auch wenn die Eltern nach einer Trennung in zwei getrennten Haushalten leben. Kinder sollen selbstverständlich auch weiterhin sozialen Kontakt zum anderen Elternteil behalten. Hinzu kommt: Gibt es eine Umgangsregelung oder eine gerichtliche Entscheidung zum Umgang, gilt sie trotz der Pandemie weiter. Ein weiterer Punkt, der problematisch werden kann: Für viele Familien haben die coronabedingten Einschränkungen auch massive wirtschaftliche Folgen, manche Unterhaltspflichtige stehen von einem auf den anderen Tag ohne oder mit geringen Einkünften da. Das Unterhaltsrecht berücksichtigt derartige Umstände in angemessener Weise, auch in der gegenwärtigen Krise. Die Verringerung der Einkünfte kann danach im Einzelfall Einfluss auf die Höhe des zu zahlenden Unterhalts haben.