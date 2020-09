Erneut wurde im Donnersbergkreis bei einer Person eine Infektion mit SARS-CoV-2 festgestellt. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstag gemeldet Damit steigt die Zahl der bestätigten Infizierten seit Ausbruch der Pandemie auf insgesamt 158. Hiervon gelten 143 Menschen als genesen, sechs Personen sind im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben. Mit diesem neuen Fall gibt es im Landkreis aktuell neun aktive Corona-Fälle; davon vier in der VG Eisenberg, drei in der VG Winnweiler und zwei in der VG Göllheim.