Der Donnersbergkreis erlässt Betrieben, die wegen der Corona-Krise geschlossen werden mussten, die Abfallgebühren für die Zeit, in der der Gewerbebetrieb nicht ausgeübt werden kann oder konnte. Das hat der Kreisausschuss am Montag einstimmig gebilligt.

Damit sollen die Betriebe in ihrer existenzbedrohenden Situation unterstützt und etwas gefördert werden, sagte Landrat Rainer Guth. Betroffen sei davon gut die Hälfte der insgesamt 4273 Gewerbebetriebe, die im Landkreis tätig und als Anfallstellen für Gewerbeabfälle gemeldet sind. In erster Linie geht es um Gaststätten aller Art, Dienstleister in der Gesundheits- und Körperpflege oder den Einzelhandel. Den zu erwartenden Gebührenausfall für den Landkreis bezifferte Guth auf rund 30.000 Euro monatlich. Die Befreiung gelte für die Zeit der angeordneten Schließung, in der die Müllentsorgung auch nicht in Anspruch genommen wurde.

Einen Befreiungsantrag könnten auch Vereine stellen, die wie etwa die Pfälzerwaldvereine eine Hütte betreiben und damit an das Entsorgungssystem angeschlossen seien, sagte Umweltabteilungsleiter Hado Reimringer auf eine Frage von Dieter Hartmüller (CDU). Öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Kitas, denen ähnliche Nachfragen gelten, betreffe das allerdings nicht, da es sich hier nicht um Gewerbebetriebe handele. „Die Betriebe stellen einen Antrag, per Fax, per Mail, per Brief. Dann schauen wir, ob die Leistung tatsächlich nicht erbracht wurde – denn wenn die Tonne trotzdem rausgestellt und genutzt wurde, können wir den Erlass natürlich nicht machen. Wir prüfen das, und die Betriebe bekommen dann einen Erlassbescheid“, beschrieb Reimringer das Verfahren.