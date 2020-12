Vier weitere Erzieherinnen der städtischen Kindertagesstätte Louhans sind übers Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Kita muss nun für mindestens zehn Tage dicht machen – bis zu den Weihnachtsferien. Erst im Januar können wieder Kinder die Einrichtung besuchen.

Am Freitag war eine erste Erzieherin positiv getestet worden, daraufhin wurden weitere Tests angesetzt. Durch die weiteren positiven Ergebnisse müssen nun fast alle Louhans-Erzieher in Quarantäne, da sie zumindest als direkte Kontaktpersonen gelten.

Als Kontaktpersonen gelten nun auch viele Kinder. Das Gesundheitsamt informiert am Montagnachmittag und -abend die Eltern darüber, welche Kinder ebenfalls in Quarantäne müssen, berichtete Stadtbürgermeister Marc Muchow. Mit dem Gesundheitsamt müssten Eltern auch absprechen, unter welchen Voraussetzungen Kinder bei Bedarf für einige Tage in einer der beiden anderen Kirchheimbolander Kitas untergebracht werden können, allen voran in der Villa Kunterbunt.

