Wie das Gesundheitsamt vermeldet, gibt es heute keinen Zuwachs an positiven Corona-Fällen zu verzeichnen. Die Gesamtzahl der bisher registrierten Infektionen liegt im Donnersbergkreis weiterhin bei 183. Die Zahl der Genesenen hat sich auf 159 erhöht. Aktuell sind demnach im Landkreis 18 aktive Infektionsfälle bekannt – 14 davon in der Verbandsgemeinde Eisenberg, 3 in der VG Göllheim und einer in der VG Kirchheimbolanden. Vier Personen werden stationär behandelt, zwei dieser Patienten sind in kritischem Zustand. An der BBS Donnersbergkreis und der Gutenberg-Realschule plus mit je zwei infizierten Personen waren alle bisher ausgewerteten Abstriche von Kontaktpersonen negativ. Von einem Teil der Abstriche liegen noch keine Ergebnisse vor.