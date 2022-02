195 neue Corona-Infektionen im Donnersbergkreis hat das Gesundheitsamt am Donnerstag vermeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis nach mehreren Tagen Sinkflug erstmals wieder an: auf 982,3 von 905,5. Dennoch ist die Zahl der aktiven Covid19-Fälle zurückgegangen, um knapp 70 auf 1621. In 191 davon handelt es sich um bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante. Vier Erkrankte werden stationär behandelt.

Die Zahlen für die einzelnen Verbandsgemeinden: VG Kibo 437 Fälle, VG Eisenberg 354, VG Nordpfälzer Land 319, VG Winnweiler 260, VG Göllheim 251.