Die Sieben-Tage-Inzidenz im Donnersbergkreis steigt weiter an. Am Donnerstag lag sie bei 148,3, am Vortag hatte sie bei 141,6 gelegen. Es gibt 263 aktive Fälle, 18 mehr als am Tag zuvor. Die meisten (100) sind in der VG Kibo bekannt, die wenigsten (27) in der VG Nordpfälzer Land. 55 Fälle vermeldet die VG Eisenberg, 45 die VG Göllheim und 36 die VG Winnweiler. Fünf Menschen aus dem Kreisgebiet befinden sich in stationärer Behandlung.