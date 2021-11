Im Donnersbergkreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz dramatisch angestiegen. Von Sonntag auf Montag sprang der Wert von zuvor 133,7 auf nun 206,5. Seit Montag befindet sich der Landkreis daher in Warnstufe 2. Insgesamt 65 neue SARS-CoV-2-Infektionen sind hinzugekommen, die jedoch zum großen Teil aus Nachmeldungen der Vortage resultieren: Nur drei Meldungen sind am Montag selbst hinzugekommen. Zehn Nachmeldungen stammen von Sonntag, 29 von Samstag, 16 von Freitag, vier von Donnerstag sowie drei von Mittwoch. Die Hospitalisierungs-Inzidenz ging zurück von 6 auf 3,8. Sechs Erkrankte werden stationär behandelt. Der prozentuale Anteil an der Intensivbettenbelegung ist von 6,29 auf 6,54 gestiegen. Von den 312 aktiven Covid-Fällen entfallen 106 auf die VG Kirchheimbolanden. Die wenigsten Fälle vermeldet die VG Nordpfälzer Land mit 36.