Im Donnersbergkreis ist inzwischen ein 15. Todesfall im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion zu beklagen. Das hat das Gesundheitsamt am Sonntagnachmittag mitgeteilt. Zudem sind übers Wochenende in 23 weiteren Fällen positive Testergebnisse hinzugekommen, davon wurden 15 am Sonntag neu gemeldet. Die Gesamtzahl der seit Beginn des Ausbruchgeschehens positiv getesteten Personen lag gestern nachmittag bei 858. 13 Patienten werden nach weiteren Angaben des Gesundheitsamtes stationär behandelt, 698 Personen gelten bereits als genesen. Auf Basis dieser Zahlen sind im Landkreis Stand Sonntag, 11 Uhr, 145 aktive Infektionsfälle bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat die Hunderter-Marke wieder überschritten und liegt nun bei 103,6. In der VG Eisenberg gibt es aktuell 15 Infizierte, 30 in der VG Göllheim, 67 in der VG Kirchheimbolanden, 28 in der VG Nordpfälzer Land und sechs in der VG Winnweiler. Nach wie vor stellt sich die Lage im Donnersbergkreis im Durchschnitt besser dar als in Bund und Land: 1139 Fällen pro 100.000 Einwohner im Donnersbergkreis stehen auf Landesebene 1360 Fälle und auf Bundesebene 1586 Fälle gegenüber.