Die Anzahl der Menschen im Donnersbergkreis, bei denen aktuell eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, hat sich gestern um neun erhöht. Am Donnerstag waren es 26 gewesen, nun sind es 35. Nach wie vor kommen die meisten infizierten Personen aus der Verbandsgemeinde Eisenberg (21). Sechs wohnen in der VG Winnweiler, fünf in der VG Kirchheimbolanden, zwei in der VG Nordpfälzer Land und eine in der VG Göllheim. Drei Kreisbewohner mit Covid-19-Erkrankung sind derzeit im Krankenhaus.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen liegt jetzt bei 231, davon gelten 187 Personen als genesen, es gab neun Todesfälle. Der Wert für Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt bei 25,22. Damit gilt für den Donnersbergkreis weiterhin die Warnstufe Gelb. Größere Konsequenzen hat das zunächst nicht: Laut Maßnahmenplan des Landes sollen bei Gelb verstärkt die Bevölkerung sensibilisiert und Verhaltensempfehlungen gegeben werden.