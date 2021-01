Nachdem erneut ein Mensch verstorben ist, sind im Donnersbergkreis mittlerweile 43 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion zu beklagen. Das teilte das Gesundheitsamt am Freitagnachmittag mit.

Außerdem wurden 16 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Damit ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens auf 1436 angestiegen, 1302 gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 75,7 und damit weiterhin im roten Bereich. Nach aktuellem Stand sind 91 aktive Infektionsfälle bekannt; 22 Patienten werden im Krankenhaus behandelt. In der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden sind 42 aktive Fälle zu verzeichnen, in der VG Eisenberg und der VG Winnweiler sind es jeweils 17 und in den VG Göllheim und Nordpfälzer Land jeweils 14.