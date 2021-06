Die Entspannung in der Pandemieentwicklung hält im Donnersbergkreis weiter an. „Im Donnersbergkreis wurde am Wochenende keine neue SARS-CoV-2-Infektion registriert“, meldete gestern das Gesundheitsamt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit weiter gesunken und liegt nun bei einem Wert von 11,9. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Ausbruch der Pandemie bleibt damit bei 2550, wovon 2457 Personen als genesen gelten. Nach aktuellem Stand sind im Donnersbergkreis 26 aktive Infektionsfälle bekannt, vier Menschen werden im Krankenhaus behandelt. Heruntergebrochen auf die einzelnen Verbandsgemeinden verzeichnet die VG Eisenberg neun aktive Infektionen, die VG Göllheim eine. Elf sind es in der VG Kirchheimbolanden, drei in der VG Nordpfälzer Land und zwei in der VG Winnweiler. Der Donnersbergkreis liegt bei den Fallzahlen weiterhin unter dem Durchschnitt von Bund und Land. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner , entfallen auf den Donnersbergkreis 3385 Fälle. Für Rheinland-Pfalz werden 3755 gemeldet, für das Bundesgebiet 4443.