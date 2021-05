Der Zuwachs an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus verlangsamt sich im Donnersbergkreis offenbar wieder. Nach zwei Neuinfektionen am Montag sind nun vier am Dienstag hinzugekommen. Diese Zahl ergibt sich nach weiteren Angaben des Gesundheitsamtes aus zwei Meldungen vom Dienstag und zwei Nachmeldungen vom Tag davor. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 156,7 noch im roten Bereich, ist aber zum Vortag deutlich zurückgegangen. Die Gesamtanzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens ist auf 2392 angestiegen, 2023 Personen hiervon gelten als genesen. Nach aktuellem Stand sind 308 aktive Infektionsfälle bekannt; es werden 19 Patienten im Krankenhaus behandelt. Im Vergleich mit Land und Bund liegen die Fallzahlen im Donnersbergkreis – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – weiterhin unter den jeweiligen Durchschnittswerten. Werden für den Donnersbergkreis 3176 Fälle pro 100.000 Einwohner genannt, so sind es für Rheinland-Pfalz 3467, für das Bundesgebiet 4.122 Fälle.

