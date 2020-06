Lockerungen hin, niedrige Infektionszahlen her: Corona hat unseren Alltag nach wie vor fest im Griff. Der Erreger der Krankheit Covid-19 ist praktisch überall, sorgt nicht nur für gesundheitliche, sondern teils auch für irreparable wirtschaftliche Schäden.

Der visualisierte Inbegriff der Pandemie ist die aus den USA stammende Illustration des Virus . Sie zeigt unter anderem die eigentlichen Bösewichter: die sogenannten Spikeproteine (dargestellt als rote Haken) – mit den Molekülen auf seiner Hülle dockt das Virus an die menschlichen Zellen an und liefert sein Erbgut in sie ein. Weiteres Problem: Wie alle Viren verändert sich SARS-CoV-2 immer wieder. Weltweit sind bereits 100 verschiedene Variationen registriert worden. So wird vermutet, dass der neuerliche Ausbruch in Peking vor einigen Tagen mit einer Mutation des Coronavirus zusammenhängt.

Zwei harmlose „Mutationen“

Offenbar gibt es aber auch Sonderformen, die für den Menschen gänzlich ungefährlich sind. Zwei besonders schöne Exemplare hat nun Traudel Cavasin aus Rockenhausen entdeckt und ein Foto von ihnen der RHEINPFALZ zukommen lassen – mit dem augenzwinkernden Zusatz: „Sogar in der Blumen- und Baumwelt gibt es Ähnlichkeiten mit Corona.“ Sowohl die ursprünglich in Ostasien beheimatete Harlekin-Weide (oben links) als auch der meist von Frühjahr bis Sommer blühende Zierlauch Allium scheinen auf den ersten Blick tatsächlich über die typischen Protein-Häkchen zu verfügen. Die gute Nachricht: Sie sind völlig harmlos – mit ihnen lässt sich’s also locker leben.

