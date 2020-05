Das war nicht nur eine riesige Überraschung, sondern auch eine große Freude für die Erzieherinnen der Kita „Kerzrumer Eidechseneschd“, als sie am Montag vergangener Woche morgens ihren Notgruppen-Dienst angetreten haben: Am Zaun des Geländes haben neben einem großen Plakat mit der Aufschrift „Wir vermissen Euch“ auch „viele bunte, mit Liebe gemalten Bilder“ gehangen, wie Annette Zewinger per E-Mail mitgeteilt hat. „Für uns eine tolle Sache“, so die Erzieherin, die im Namen des gesamten Kerzenheimer Teams „DANKE“ sagen möchte. Und natürlich - schickt Zewinger einen dicken Gruß an die momentan im „Homeoffice“ weilenden Kinder zurück - „vermissen wir Euch auch!“.

Haben auch Sie ein persönliches „Corona-Foto“? Dann schicken sie es gerne mit kurzer Erklärung per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de