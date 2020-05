Ob Sportvereine, Tanz- und Ballettgruppen, Chöre und Orchester oder eben Nachwuchsfeuerwehren: Vielen jungen Menschen ist in den vergangenen Monaten durch die Corona-Krise ihr Hobby und damit ein elementarer Bestandteil ihres Lebens – vorübergehend! – genommen worden. Beeindruckend war und ist die Kreativität, mit der die Verantwortlichen in unserer Region nach Möglichkeiten gesucht und sie gefunden haben, um mit „ihren“ Kindern in Kontakt zu bleiben, sie in dieser schwierigen Zeit auch über die Distanz hinweg zu stützen.

Ein wunderbares Beispiel dafür ist diese Foto-Montage der Jugendfeuerwehr Appeltal, die uns der stellvertretende Jugendwart Burkhard Grünewald hat zukommen lassen. Sozusagen Hand in Hand demonstrieren die Mitglieder, dass sich ihre Gemeinschaft auch durch das Virus nicht sprengen lässt. „Wir halten zusammen, auch wenn wir uns jetzt nicht halten können“, lautet ihre Botschaft, und sie ergänzen: „Jugendfeuerwehr Appeltal, wir bleiben stark – bleibt ihr es auch.“ Ein starkes Signal!

Haben auch Sie Ihr ganz persönliches „Corona-Foto“ gemacht? Schicken Sie es mit kurzer Erklärung an reddonn@rheinpfalz.de.