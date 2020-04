Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie sich die Dinge in Krisenzeiten verschieben. Der Irish Pub „Connemara“ in Kirchheimbolanden hat aufgrund der Corona-Krise gerade geschlossen. Doch das hält die Inhaber nicht davon ab, kreative Aktionen an ihre Fenster zu hängen. So gab es ein paar Tage lang ein Guinness zum Mitnehmen – jeder Passant konnte sich eine Abbildung auf Papier abreißen und mit nach Hause nehmen. Das lief so erfolgreich, dass gleich mehrere Runden ausgegeben wurden. In der vergangenen Woche wurde der Pub dann erst richtig spendabel: „Wie gehen wir mit der Krise um? Der Staat vergibt Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Wir verschenken Wertpapiere“, stand auf den neuesten Zetteln. Darunter angeklebt: Klopapierblätter – eben das wahre „Wertpapier“ zu diesen Zeiten. Da ist auch der Zusatz sinnvoll: „Pro Person bitte nur ein Doppelblatt mitnehmen, damit die anderen auch noch was haben können!“