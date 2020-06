Ja, mit den Lockerungen ist das so eine Sache. Nicht alles, was von „oben“ – sprich Bund oder Land – nun wieder erlaubt ist, lässt sich „unten“, an der Basis, dann auch so einfach umsetzen. Das gilt für Kitas, für Freibäder – und eben auch in der Gastronomie. Die Auflagen sind streng, was einerseits natürlich seinen Grund hat, andererseits aber auch dazu führt, dass unter diesen Bedingungen längst nicht jeder Wirt seine Gaststätte schon wieder öffnen kann oder will.

So hat beispielsweise der „Bierbrunnen“ in Dreisen nach wie vor geschlossen, wie uns Stefan Groß per E-Mail mitgeteilt hat. Das Lokal bestehe praktisch nur aus einer Theke – an der laut Vorschrift derzeit keine Gäste bedient werden dürfen – und drei kleinen Tischen. Unter Berücksichtigung der Abstandsregeln dürften vermutlich maximal sechs Personen hinein, ein Betrieb werde sich deshalb momentan kaum lohnen. Was nichts daran ändert, „dass die Dorfjugend ihre Stammkneipe vermisst und deshalb mit Kreide eine Botschaft auf den Bürgersteig gemalt hat“, so Groß. Er vermutet allerdings, dass sich die jungen „Draaser“ noch ein wenig gedulden müssen.

Immerhin hat die Landesregierung nun bekannt gegeben, dass ab kommender Woche Gastronomen bis 0 Uhr (statt wie bisher bis 22.30 Uhr) ausschenken dürfen. Vielleicht ein kleiner Schritt, dass auch der „Bierbrunnen“ bald wieder kräftig sprudeln wird.

Schicken Sie Ihr persönliches „Corona-Foto“ mit kurzer Erklärung an reddonn@rheinpfalz.de.

Eine Bildergalerie mit vielen weiteren Corona-Fotos finden Sie hier.