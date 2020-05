Ja, die Masken – das Thema beschäftigt auch in unserer Region nach wie vor die Menschen. Mittlerweile dürfte wohl jeder ein entsprechendes Exemplar zur Verfügung haben. Bei Einführung der Tragepflicht sah das noch etwas anders aus: Da gab es bekanntlich zunächst – nicht nur bei den zertifizierten FFP-Masken – bundesweit hier und da einige Engpässe. Doch das ist, wie der aus dem Donnersbergkreis stammende Gerd Hofmann schreibt, „für einen echten Pfälzer natürlich kein Problem“. Er denke kurz nach und finde die Lösung in Form einer Melitta-Filtertüte, eines Tackers und zwei Gummiringen – fertig ist der selbst gebastelte Mund-Nasen-Schutz.

Erinnerungen an die Ex-Freundin

Für den heute in Neustadt an der Weinstraße lebenden Hofmann hat das Ganze zusätzlich eine emotional-nostalgische Note: „Es war auch mit einer angenehmen Erinnerung an meine ehemalige Freundin namens Melitta verbunden.“ In Abwandlung der berühmten Kaffee-Werbung könnte man sagen: Melitta – macht das Tragen zum Genuss. Ein weiterer Beleg, dass es auch in der Corona-Krise schöne Momente gibt.

Eine Bildergalerie mit vielen weiteren Corona-Fotos finden Sie hier.