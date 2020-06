Es hätte so schön sein können: Rund 50 Gäste aus Rognac wollten über Pfingsten nach Rockenhausen zu kommen, um – wie bereits im Vorjahr in ihrer südfranzösischen Heimat – mit ihren deutschen Freunden das 45. Jubiläum ihrer Partnerschaft zu feiern. Dann kam Corona.

Die Verantwortlichen auf beiden Seiten, inklusive den Bürgermeistern Michael Vettermann und Stéphane Le Rudulier, waren sich rasch einig, dass ein Treffen unter solchen Umständen weder sinnvoll noch möglich ist. Auch ein Verschieben in den Herbst erschien zu ungewiss, deshalb soll der offizielle Festakt nun im kommenden Jahr in der Nordpfalz nachgeholt werden.

„Abstands-Foto“ an Donnersberghalle

So ganz ohne Jumelage-Atmosphäre wollten die verhinderten Gastgeber das Fest-Wochenende dann aber doch nicht verstreichen lassen. Also hatten sich am Freitagabend vor Pfingsten rund 20 Mitglieder des Freundeskreises zu einem „Abstands-Foto“ an der Donnersberghalle getroffen – just zu der ursprünglich vereinbarten Ankunftszeit der Delegation aus der Provence. Die Aufnahme hat Freundeskreis-Vorsitzender Michael Nehm per E-Mail an das Rognacer Partnerschaftskomitee CCJ geschickt, zusammen mit einer auf Französisch verfassten, zunächst augenzwinkernden, dann aber ernst gemeinten Botschaft: „Wir haben gewartet, aber niemand ist gekommen. Wir sind sehr traurig und ihr fehlt uns. Wir erwarten mit Ungeduld das kommende Jahr.“ Das Schreiben schließt mit der eindringlichen Bitte: „Restez en bonne santé!“ (Bleibt gesund). Die Antwort aus Frankreich ließ nicht lange auf sich warten: Gleich mehrere E-Mails hat Nehm erhalten, alle mit dem gleichen Tenor: Bedauern über die Absage, aber Freude über die herzliche Geste. Die Aktion ist ein schöner Beweis, dass emotionale Nähe auch über eine Distanz von 1000 Kilometern hinweg erhalten bleiben kann.